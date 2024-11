Kein barrierefreies Wohnen: Wenn das Leben fremdbestimmt ist

© Getty Images/Rich Legg/istockphoto.com

In Österreich fehlt es an barrierefreien Wohnungen, was viele Menschen mit Beeinträchtigungen in Heime drängt. Selbstbestimmtes Wohnen ist für Betroffene ein Kampf.