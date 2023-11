Kehrtwende: Doch keine Schließung bei Eibetex in Niederösterreich

Dessen Chefin Sandra Kern bestätigt, dass auf Bundesebene eine einmalige Arbeitsmarktrücklage aufgelöst wird, die nun eine – im Vergleich zur ursprünglichen Planung – gute Budgetausstattung für das AMS in NÖ ermögliche. Dadurch sei man in der Lage, „die gesamte Projektlandschaft der sozialintegrativen Unternehmen in NÖ aufrecht zu erhalten“. Die Projekte, die einstellungsgefährdet waren, werden bis September 2024 wie bisher fortgeführt. „Eine Schließung dieser Einrichtungen ist damit vom Tisch. Doch diese Zeit gilt es zu nutzen, um entsprechende Anpassungen an die Bedarfsentwicklung vorzunehmen“, sagt Kern. Die Einrichtungen sollen auch danach gefördert werden, allerdings mit weniger Transitarbeitsplätzen.

Nun müssen die Projekte aber einen Prozess der Neuausrichtung starten, wobei sie laut Kern vom AMS unterstützt werden.

