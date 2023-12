Kaum verschränkte Ganztagsschulen in Österreich

In Österreich haben Kinder von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss oder Migrationshintergrund immer noch schlechtere Bildungschancen, das hat zuletzt die PISA-Studie wieder gezeigt. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will durch mehr Ganztagsschulen für mehr Chancengleichheit sorgen, auch die Länder unterstützen einen Ausbau. Verschränkte Ganztagsschulen mit einem Wechsel aus Unterricht, Lern- und Freizeit sind aber laut Ö1 immer noch ein Minderheitenprogramm.

Insgesamt besucht in Österreich ein Drittel der Sechs- bis 14-Jährigen eine ganztägige Schulform, die überwiegende Mehrheit eine sogenannte "offene Ganztagsschule". Dort findet am Vormittag Unterricht statt, in der Nachmittagsbetreuung Lern- und Freizeit. Rund 2.400 Standorte bieten diese Form laut Ö1-"Morgenjournal" vom Montag in Österreich an.

➤ Schule neu denken: Interesse am Lernen fördern