Tiercoach: Trinkt die Katze heimlich aus der Blumenvase?

Wieso trinkt die Katze zwei Tage lang kein Wasser? Warum ist das Fell des alten Katers so zerzaust? Leser haben Fragen, KURIER-Tiercoach Katharina Reitl, Zoodoc in der Ordination Tiergarten Schönbrunn, antwortet.

Als Katzenbetreuer stehen wir vor einem Rätsel: Unsere Katze, eine ehemalige Streunerkatze aus dem Ausland, mittlerweile eine total verschmuste, liebevolle Wohnungskatze, war auch heuer zwei Sommermonate mit in unserem Nebenwohnsitz auf dem Land. Als wir wieder in die heiße Stadtwohnung übersiedelt sind, hat Mia allerdings diesmal trotz der großen Hitze ganze zwei Tage nichts getrunken (gefressen hat sie wie immer). Wir haben alles versucht, das Wasser lange rinnen lassen, anderes Wasser probiert, sogar vom öffentlichen Trinkbrunnen habe ich Wasser geholt. Vergeblich. Sie hat nur geschnappt. Nach den zwei Tagen hat sie plötzlich wieder getrunken, so als wäre nichts gewesen. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten?

Zoodoc Katharina Reitl: Ein sehr spannendes und auch für mich unerklärliches Verhalten. Katzen benötigen an sich recht wenig Wasser. Hatten Sie Feuchtfutter (eventuell einer anderen Marke als üblich) gefüttert, dann wäre eventuell die Flüssigkeit ausreichend gewesen?