Katastrophen-Warnung via Handy mächtig in Verzug

August 2017: Ein Orkan fegt in Oberösterreich mit bis zu 150 km/h über ein Festgelände in St. Johann am Walde. Ein Zelt stürzt ein, zwei Menschen sterben. Laut Wettermodellen waren keine Böen über 100 km/zu erwarten gewesen, heißt es danach.

Juli 2021: In der Salzburger Bezirkshauptstadt Hallein schwillt der Kothbach innerhalb von Minuten an, kracht als Sturzflut durch die Altstadt und verursacht enorme Schäden. Wie durch ein Wunder stirbt niemand. Zuvor waren lokal innerhalb kürzester Zeit riesige Regenmengen niedergegangen, was so nicht vorhersehbar war.