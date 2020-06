Kannibalismus-Verdacht: Behörden blocken ab

Immer mehr grausige Details dringen zum Mord an der 20-jährigen Mirela B. aus Saalfelden an die Öffentlichkeit. Von Kannibalismus ist am Freitag in einem Bericht der Antenne Salzburg die Rede. Auch Recherchen des KURIER ergaben, dass Alexander O. seinem Opfer Stücke aus dem Körper herausgeschnitten und ihm ein Symbol in die Haut geritzt haben soll.