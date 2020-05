Beziehungstat: 20-Jährige mit Messerstichen getötet

Allerdings seien die beiden auch danach in engem Kontakt geblieben, joggten gemeinsam, unternahmen viel, er holte sie vom Arbeitsplatz ab. "Er hat noch sehr an ihr gehangen und hat sie zurück haben wollen", schildert die Freundin, die anonym bleiben will. "Aber sie wollte nur noch so mit ihm befreundet sein."

Dabei soll Alexander, den seine Bekannten als "normal und nett" beschreiben, sogar versucht haben, die 20-Jährige mit einem Versöhnungsurlaub zu überraschen. "Er hat schon zwei Flugtickets nach New York gehabt", erinnert sich Mirelas Freundin. Es könnte wegen dieser geplatzten Reise zum nächtlichen Streit gekommen sein.

Die Polizei gab Donnerstagnachmittag nur wenig zum Fall bekannt. Es seien "mehrere Messer" in der Wohnung sichergestellt worden, um die Stichwunden vergleichen zu können. Tatwaffe dürfte aber ein einfaches Küchenmesser gewesen sein: Das Opfer sei jedenfalls in Folge "massiver Hieb- und Stichverletzungen" gestorben, hieß es. Der Verdächtige sei alkoholisiert gewesen; der Test ergab 0,8 Promille. Zum Motiv könne man derzeit aber noch nichts sagen.