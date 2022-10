Kampf gegen Schlepper und Terror: Milliarden-Budget für Polizei

4,7 Milliarden Euro umfasst das Budget für das Innenministerium im kommenden Jahr. "Wir haben das Budget im Vergleich zu diesem Jahr um 700 Millionen Euro aufgestockt", verkündete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einem Medientermin. Die Gelder benötige man vor allem im Kampf gegen Schlepper. Mehr als 500 Personen seien heuer bereits aufgegriffen worden, die versucht hatten, Menschen illegal ins Land zu schmuggeln.

Neue Drohnen

"Um dem starken Zustrom gerecht zu werden, müssen wir Maßnahmen setzen. Deshalb werden wir 48 neue Drohen ankaufen, 30 davon allein für den Grenzschutz", sagte Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit. Diese sind mit Wärmebildkameras ausgestattet und können auch Bilder in Echt-Zeit senden.

Außerdem wolle man acht Herzschlagdetektoren ankaufen. Diese Geräte erfassen menschliche Geräusche in Fahrzeugen und sind deshalb zu Kontrollzwecken - etwa an der Grenze - gut geeignet, um mögliche Schlepper aus dem Verkehr zu ziehen.

Cyberkriminalität

Die Cyberkriminalität stellt die Polizei vor immer größere Herausforderungen. "Die Anzeigen sind in diesem Bereich um 30 Prozent gestiegen", sagte Karner. Im vergangenen Jahr gingen allein 46.000 Anzeigen wegen Internetbetrugs ein. In einer speziell eingerichteten Abteilung arbeiten derzeit 70 Mitarbeiter in diesem Bereich. Ziel sei es, den Personalstand auf 120 aufzustocken.

Der dritte Schwerpunkt, auf den man sich im Innenministerium im kommenden Jahr konzentrieren wolle, sei der Kampf gegen Terrorismus. "Um all diese Bereiche sicherzustellen, brauchen wir natürlich das Personal. Nachdem wir in Wien bereits aktiv für Nachwuchs geworben haben, werden wir nun versuchen, verstärkt im Westen Österreichs Menschen anzuwerben", betonte Karner. Um die Sicherheit der Polizisten zu gewährleisten, setze man in Zukunft zudem auf Körperkameras. Diese tragen die Beamten auf ihren Sicherheitswesten - für ihren eigenen Schutz, heißt es.