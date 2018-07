Kampf gegen das Fieber am Gletscher

„Unsere Kinder werden die Gletscher als Erwachsene so nicht mehr erleben.“

Sara und Benni Nußbaumer, deutsche Urlauber aus Rheinland-Pfalz, haben das Naturwunder der Dachsteingletscher mit ihren beiden kleinen Söhnen Simon (2) und Jonas (4) ganz bewusst gewählt. Hunderten anderen Ausflugsgästen und Bergwanderern, die an diesem sonnigen Juli-Tag in 2700 Metern Seehöhe durch den sulzigen Schnee auf den Gletschern herumstapfen, ist wohl die Tragödie um das Naturschauspiel, das sich hier abspielt, nicht so bewusst.

Ausgelastete Dachstein-Gondeln bringen die Urlauber in die Winteridylle direkt an der steirisch-oberösterreichischen Grenze. Sechs Grad am Sommermorgen sind ob der wärmenden Sonne erträglich. Dohlen tanzen im Wind und suchen auf der Restaurant-Terrasse nach Futter. Am wenige hundert Meter entfernten „Hallstätter Gletscher“ am Weg zum Dachsteingipfel beobachten etliche Besucher die Szenerie mit Sorgenfalten. „In zwei Wochen ist hier der Schnee weg und das blanke Eis da“, sagt „BlueSky“-Meteorologe Klaus Reingruber.