Kaminbrand in Tirol: 83-jährige Bewohnerin entkam unverletzt

In einem Einfamilienhaus in Hinterthiersee bei Kufstein ist es am Montagnachmittag zu einem Kaminbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Die 83-jährige Bewohnerin des Hauses konnte das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen, wie die Polizei berichtete.

Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht. Hinweise auf Fahrlässigkeit gab es keine, hieß es. Es waren rund 60 Einsatzkräfte im Einsatz.