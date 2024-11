Wie Frauen in Ghana von fairem Kakao-Anbau profitieren

In Ghana ist die Gleichstellung von Mädchen und Frauen zwar in der Verfassung verankert, Analphabetismus, Armut und Gewalt sind für große Teile der weiblichen Bevölkerung ein ständiger Begleiter. Dass die Männer in ihrem Dorf, anders als viele andere Farmer, unterstützend wären, sei ein „unfassbares Glück“, meint Dora.

Bei allen besuchten Kakao-Kooperativen ist man bemüht, die Frauen vor den Vorhang zu holen, bei jedem Treffen sind viele Frauen anwesend. Die Termine laufen dabei immer gleich ab. Es startet mit einem Gebet, jeder der Anwesenden stellt sich kurz vor und dann wird über die Arbeit, die Erfolge und Herausforderungen gesprochen. Nach der Vorstellungsrunde, auch das ist auffällig, reden dann aber ausschließlich die Männer. Will man also eigens für den Besuch aus Europa ein besonders gleichberechtigtes Bild abgeben, das einer genaueren Betrachtung nicht standhält?

Dass es so ist, liegt aber eben nicht nur an Glück. Es liegt auch an Initiativen wie Fairtrade . Das Siegel steht dafür, dass die Bäuerinnen und Bauern möglichst fair bezahlt werden. Im Gegenzug sollen in den Kooperativen, mit denen Fairtrade zusammenarbeitet, demokratische Prozesse gefördert, Gleichberechtigung vorangetrieben und Kinderarbeit ein Riegel vorgeschoben werden.

Nein, sagt eine der Anwesenden, Sandra, später im Vier-Augen-Gespräch. Viele der Frauen, die jetzt innerhalb der Kooperative etwas zu sagen hätten, seien schlicht und ergreifend nicht in der Schule gewesen, könnten also nicht ausreichend Englisch, um sich aktiv an der Diskussion mit der Delegation aus Österreich zu beteiligen. Nach und nach werde sich das ändern, weil man sehr auf „female Empowerment“ achte und auf die Bildung von Mädchen dränge.

Die sortierten Bohnen werden dann verschifft und dort zu Schokolade verarbeitet – überwiegend in Europa und in den USA. Klimaextreme wie Dürren, Starkregen und Überflutungen wirken sich allerdings negativ auf die Produktionsmenge und Qualität aus

Schlechte Bohnen werden aussortiert, um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten. Dann werden sie in Jutesäcke verfrachtet. In Ghana müssen die Bauern an das staatlich geregelte „Cocobod“ verkaufen. Die Bauern sollen vor zu niedrigen Preisen geschützt werden, diese vermissen aber Transparenz

Nach dem Fermentieren werden die Bohnen in das Dorf gebracht und es folgt das Trocknen: Die Bohnen werden auf Matten aufgelegt und regelmäßig gewendet. Das Trocknen in der Sonne stoppt den Fermentierungsprozess. Auch die Feuchtigkeit innerhalb der Bohne soll verdunsten

Das ist auch bitter nötig. Die Zeiten sind hart, die Herausforderungen zahlreich. Die Inflation in Ghana lag im Oktober bei 22,1 Prozent (in Österreich liegt sie unter 2 Prozent). Das Land kämpft gegen die größte Wirtschaftskrise seit Generationen .

Und fällt die Ernte schlecht aus, ist das für die betroffenen Farmer mitunter existenzbedrohend . Der durchschnittliche Kakaobauer in Ghana besitzt zwischen zwei bis vier Hektar Land, pro Hektar kann man mit etwas weniger als einer Tonne Ertrag pro Jahr rechnen. Der von Fairtrade garantierte Mindestpreis pro Tonne beträgt 2.400 Euro (plus 240 Prämie, die der Kooperative für Projekte zur Verfügung gestellt wird).

Die Menschen müssen also vermehrt auf andere Einkommensquellen zurückgreifen. Die Frauen der Kurkuom Cooperative backen darum Brot. Stolz zeigen sie die Backformen her. Hergestellt wird alles von Hand, gemeinsam sparen sie derzeit für eine Knetmaschine, damit sie ihre Produktion steigern können.

Das beste Beispiel dafür ist Constance. Sie ist 17 Jahre alt, hat sich ebenfalls für eine Teilnahme an der „Women's School of Leadership“ entschieden und sich dabei auf Wissenschaft spezialisiert: „Mit meinen Biologiekenntnissen will ich meiner Familie helfen, die Pflanzen resistenter zu machen“, erklärt sie ihre Motivation. Schulen sind ein wichtiger Faktor, um zu verhindern, dass Kinder am Feld arbeiten müssen. „Vor der Ausbildung habe ich nichts über Rechte gewusst“, gibt Dora zu. Mittlerweile habe sie selber für Kinderbetreuung gesorgt – 135 Kinder zwischen zwei und neun Jahren werden in ihrer eigenen kleinen Schule versorgt. Die Idee sei ihr übrigens gekommen, weil sie um die eigenen spielenden Kinder am Feld, mit allen dort lauernden Gefahren, besorgt war.

„Man hat immer die Macht, etwas zu verändern“, sagt Dora. Was in Österreich meist wie ein abgedroschener Kalenderspruch klingt, bekommt hier in Ghana, inmitten der Lehmhütten und geringerer Möglichkeiten, plötzlich ein Gesicht.

Die Reise erfolgte auf Einladung von Fairtrade.