Kaffee und Livemusik: Run auf Impfangebote ohne Termin

Die Warteschlangen waren zeitweise bis zu 2.500 Personen lang: Mehr als eine Stunde stellten sich am Sonntag Menschen vor den Tiroler Impfzentren an, nachdem das Land die Corona-Impfungen erstmals ohne Termin vergab.

Das Angebot - gültig für den ersten Stich - kam an. Schon zu Mittag war die Hälfte der 16.000 Impfdosen weg, manche Zentren überlastet. „Der Andrang hat unsere Erwartungen übertroffen“, kommentierte ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter. „Das bestärkt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Deshalb wird der „Impfsonntag“ am 11. Juli wiederholt. Wie auch bei der Premiere können sich die Tiroler sogar das Vakzin aussuchen: Bis Sonntagmittag entschieden sich 57,5 Prozent für Biontech/Pfizer, 36,9 Prozent für Johnson & Johnson und 5,5 Prozent für Astra Zeneca.

Tirol ist nicht das einzige Bundesland, das aus der Terminschiene ausschert. Immer mehr Impfkoordinatoren haben allmählich mehr Serum als Anmeldungen, der von der Bundespolitik bemühte „Ketchup-Flaschen-Effekt“ scheint tatsächlich eingetreten zu sein. So plant die Steiermark für 17. Juli einen Impftag mit 10.000 Dosen Astra Zeneca, im August sollen Stich-Tage in Einkaufszentren folgen. Oberösterreich denkt an Pop-up-Impfstationen für jüngere Impfwillige, Neumarkt im Mühlviertel bringt die Covid-19-Schutzimpfung sogar zum Dorfwirt: Neben Schnitzel essen und Kaffee trinken kann man sich in einigen Gasthäusern auch impfen lassen.