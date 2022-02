Kärntnerin um mehrere Tausend Euro betrogen

Eine 53-Jährige aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich am 21. Februar ein bisher unbekannter Täter per Messenger-Dienst als Tochter der Frau ausgegeben. Die neue Nummer wurde mit einem Schaden am alten Handy begründet.

Nach kurzem Chatverlauf gab die vermeintliche Tochter an, dringend Geld zu benötigen. Daraufhin überwies die Frau mehrere Tausend Euro auf eine deutsches Konto.

Erst als der Unbekannte im weiteren Chatverlauf Geld in Form von Kryptowährungen verlangte, schöpfte die Frau Verdacht. Sie erstatte Anzeige bei der Polizei.