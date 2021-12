Kärntner Wolfsverordnung kommt nicht vor Jänner

Lange wurde sie angekündigt, ihre Umsetzung dauert aber nun doch ein wenig länger als gedacht: Die Kärntner Wolfsverordnung.

Mit ihr soll die Jagd auf den eigentlich streng geschützten Wolf im Süden Österreichs erleichtert werden. Die Begutachtungsfrist endete am 3. Dezember. So viel steht bereits jetzt fest: Einen Beschluss in der Landesregierung wird es erst im kommenden Jahr geben.