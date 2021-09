Kärntner stürzte beim Preiselbeerklauben ab: Schwer verletzt

Ein 57 Jahre alter Mann aus Paternion (Bezirk Villach-Land) ist am Freitag auf der Oberberger Alm in der Gemeinde Berg im Drautal (Bezirk Spittal/Drau) gestolpert und zehn Meter in felsigem Gelände abgestürzt. Er war mit seiner Frau unterwegs, um Preiselbeeren zu sammeln.

Seine Frau war beim Absturz einige 100 Meter entfernt und bemerkte den Unfall gar nicht. Ein Bergwanderer fand den Schwerverletzten und rief Hilfe. Der Mann wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.