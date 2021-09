71-Jähriger bei Forstarbeiten in Kärnten tödlich verunglückt

Ein 71-jähriger Mann ist bei Forstarbeiten seines Sohnes mit einem Radbagger unterhalb der sogenannten „Färberkasa“ im Großen Zirknitztal in der Gemeinde Großkirchheim in Kärnten in einer Höhe von rund 1.800 Metern tödlich verunglückt.

Der 33-jährige Sohn verließ kurz den Standort des Baggers, als er zurückkehrte, lag sein Vater regungslos zwischen zwei Holzstämmen, berichtete die Polizei. Wie der Mann zu Tode gekommen ist, war unklar.