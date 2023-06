Kärntner Polizist stahl Sturmgewehr von Dienststelle

Unter den 19 weiteren sichergestellten Waffen finden sich zehn Langwaffen sowie neun Faustfeuerwaffen. Der Polizist hat diese Waffen legal besessen, eine weitere registrierte Waffe – konkret eine Büchse – konnte allerdings bislang noch nicht aufgefunden werden. Alle sichergestellten Waffen, allen voran das StG 77, werden kriminaltechnisch untersucht.

Vom Dienst suspendiert

Wie es mit dem Beamten weitergeht? Er wurde am 8. Juni 2023 vorläufig vom Dienst suspendiert, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Weiters wurde ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.