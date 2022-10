Bei der Polizei verschwanden seit 2010 zwölf Glock-Pistolen und ein Sturmgewehr

Ebenfalls nicht alltäglich: Der Verlust der Dienstpistole bei einem Fallschirmsprung. So geschehen im Juni 2017 in Kärnten. Die anschließenden Suchmaßnahmen blieben jedenfalls erfolglos.

Die gute Nachricht: Zumindest bei den Sprengmitteln gab es seit 2010 keinen Schwund.

Nur selten tauchen die Waffen wieder auf. In Oberösterreich war das der Fall. Da waren zwei Glock 17 plus Patronen innerhalb kurzer Zeit aus zwei unterschiedlichen Polizeiinspektionen in Oberösterreich gestohlen worden. Ursprünglich wurde gegen mehrere Polizisten ermittelt. Als Dieb entpuppte sich aber schließlich eine 18-jährige Reinigungskraft.

Das Motiv des jungen Mannes war offenbar, dass er Waffen besitzen wollte, wie er sie im Fernsehen und in Videospielen gesehen hatte. Ungeklärt blieb allerdings, wie der Bursche überhaupt Zugang zu den Waffen bekommen konnte. Er wurde wegen Diebstahls und Vergehen nach dem Waffengesetz zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt.

Auch beim Bundesheer

Doch nicht nur die Polizei leidet unter dem „Schwund“. Auch beim Bundesheer kommen immer wieder Waffen abhanden. Zwischen 2010 und 2020 waren insgesamt 38 Waffen bzw. Waffenteile verschwunden, dazu auch zahlreiche Stück Munition. Nur ein Teil davon ist jemals wieder aufgetaucht.

Insgesamt fehlten beim Heer elf Sturmgewehre und sieben Pistolen der Marke Glock. Fünf Gewehre und drei Pistolen konnten wieder gefunden werden.