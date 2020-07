48 Polizisten auf 640 Quadratmetern

Der Linzer Hauptbahnhof ist mit rund 545 Zügen und ca. 40.000 Besucher/innen pro Tag der größte Bahnhof Oberösterreichs und insgesamt der siebtgrößte Bahnhof in ganz Österreich. Dem lang gehegten Wunsch der Exekutive nach einer räumlichen Erweiterung der Polizeiinspektion konnte nun aufgrund des Auszuges eines Mieters am Bahnhof Linz Rechnung getragen werden. Ende Juni wurden die Umbauarbeiten für die Erweiterung der Polizeiinspektion am Linzer Hauptbahnhof abgeschlossen und der polizeiliche Vollbetrieb aufgenommen. Die Räumlichkeiten der bestehenden Polizeidienststelle wurden so von 454 m2 auf 640 m² vergrößert. Künftig werden hier 48 Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst versehen.