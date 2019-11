Kärntner Pensionistenehepaar als Staatsverweigerer vor Gericht

Ein Ehepaar muss sich am Freitag kommender Woche am Landesgericht Klagenfurt vor einem Geschworenengericht verantworten. Die beiden Pensionisten sind mehrfach vorbestrafte Staatsverweigerer, die Staatsanwalt legt ihnen in einer 119 Seiten umfassenden Anklageschrift eine ganze Reihe von Delikten zur Last.

Die Palette reicht von versuchter Erpressung und Nötigung, versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte Bestimmung zu Amtsmissbrauch und staatsfeindliche Verbindung. Die Staatsanwaltschaft stuft die beiden als "Pioniere und harter Kern der staatsfeindlichen Szene in Österreich" in Zusammenhang mit dem "Staatenbund Österreich" ein.