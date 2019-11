3000 Staatsverweigerer treiben noch immer ihr Unwesen

Aktuell werden knapp 3.000 Personen der Staatsverweigerer-Szene zugerechnet. Für SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz, die die Anfrage stellte, eine alarmierende Zahl: „2018 schätzte man die Szene auf etwa 1.100 deklarierte Staatsverweigerer und mehrere tausend Sympathisanten. Von einem Rückgang ist nichts zu erkennen.“

Neue Gruppierungen

Zumindest in der Außenwahrnehmung sind die Staatsverweigerer kleiner geworden. Die Szene hat sich aufgesplittet – teils in neue Gruppierungen, die vor allem in sozialen Medien ihre Anschauungen verbreiten.