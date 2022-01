Kärntner machte heimlich Bilder von Frauen in Sonnenstudios

Ein Kärntner steht unter Verdacht, heimlich Frauen in einem Solarium fotografiert zu haben: Der Verdächtige wurde angezeigt.

Aufgeflogen ist der Mann durch eine aufmerksame Frau: Demnach hat eine 36-Jährige am 21. Oktober 2021 beim Besuch eines Sonnenstudios in Spittal an der Drau eine Kamera an der Seitenwand der Kabine entdeckt, als sie gerade ihre Kleider auszog. Daraufhin zog sie sich wieder an und traf auf einen ihr unbekannten Mann. Nach einem Streit flüchtete der Mann, doch die Frau konnte ein Foto seines Pkw machen und Anzeige erstatten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten ermittelten nun einen 27-Jährigen aus dem Bezirk Villach, wie am donenrstag mitgeteilt wurde.

Auf dem Mobiltelefon des Mannes wurde eine große Anzahl an gelöschten Intimaufnahmen von verschiedenen Frauen wiederhergestellt. Die Bilder stammten vorwiegend aus Sonnenstudios im Oberkärntnerraum. Zudem fanden die Ermittler Bilder mit Bezug zum Nationalsozialismus und Suchgiften.

Bei einer Hausdurchsuchung am Donnerstag wurden weitere Speichermedien sowie geringe Mengen Cannabis sichergestellt. Die Auswertung der Medien werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es von der Polizei. Im Anschluss werde der Mann bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.