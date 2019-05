Heimliche Nacktaufnahmen: Salzburger Landtag fordert Strafen

Es ist ein Teilerfolg – auch wenn er einen bitteren Nachgeschmack trägt: Jener ehemalige Fußballtrainer aus dem Mostviertel, der im Vorjahr zwei 19-jährige Frauen nach dem Training beim Duschen heimlich gefilmt haben soll, könnte doch mit einer Geldstrafe belangt werden.

Wie der KURIER erfuhr, ist die Datenschutzbehörde einer Beschwerde der beiden Opfer gefolgt, weil das „Recht auf Geheimhaltung“ verletzt worden sei. Grund: Die Aufnahmen wurden ohne das Wissen der Fußballerinnen angefertigt.

Verfahren eingestellt

Dem 27-Jährigen, der sein Handy damals in seiner Jacke versteckte und diese Richtung Dusche ausrichtete, droht nun eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von bis zu 50.000 Euro, die er an die Republik bezahlen müsste. Er selbst zeigte sich zu den Vorwürfen geständig.

Aus strafrechtlicher Sicht droht ihm allerdings kein Ungemach. Das Verfahren wurde bereits von der zuständigen Staatsanwaltschaft St. Pölten eingestellt, weil das Filmen nicht strafbar sei, wie betont wurde.

„Ein entsprechendes Strafverfahren hätte natürlich eine ganz andere Qualität als ein reines Verwaltungsstrafverfahren. Vor allem, weil meine Mandantinnen dadurch ihre Ansprüche als Privatbeteiligte geltend machen könnten“, sagt Rechtsanwältin Valentina Murr.