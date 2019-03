Fußballtrainer filmte Frauen heimlich in der Dusche

Stefan F. (Name geändert, Anm.) wirkte nicht überrascht, als am 7. November die Kripo anläutete. Die Beamten legten ihm einen Durchsuchungsbefehl vor, eine Stunde später gingen die Fahnder wieder. Sie hatten ein Notebook, Tablets, Mobiltelefone, Kameras und mehrere USB-Sticks mitgenommen.

Sechs Wochen zuvor war der 27-Jährige aufgeflogen. Er hatte in der Umkleidekabine eines Fußballvereins im nö. Mostviertel ohne dem Wissen der Spielerinnen Nacktaufnahmen gemacht. So unglaublich es klingt: Gegen das Strafgesetzbuch hat er damit nicht verstoßen. Während in Deutschland das unerlaubte Filmen bzw. Fotografieren von Personen strafbar ist, gibt es im österreichischen Strafgesetzbuch keinen derartigen Paragrafen. Heimliches Filmen ist erlaubt, wenn kein pornografischer Inhalt vorliegt (siehe Zusatzbericht). Für die Opfer ist dies ein Affront.