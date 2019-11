Kärntner Lehrergewerkschafter: "Eltern klagen wegen Kleinigkeiten"

Lehrergewerkschafter und SPÖ-Kärnten-Bildungssprecher Stefan Sandrieser versucht zu ergründen, welche Fehlentwicklungen es in den vergangenen 30 Jahren im Schulwesen gab. Welche Herausforderungen Lehrer meistern müssen. Und welche Lösungsansätze man in Zukunft verfolgen müsse, damit Eltern, Lehrer und Schüler wieder an einem Strang ziehen.

KURIER: Was hat sich in den vergangenen 30 Jahren im Schulwesen verändert?

Stefan Sandrieser: Vieles. Schule ist eben ein Spiegelbild der Gesellschaft. Generell möchte ich aber drei Dinge hervorheben. Klar ist natürlich, dass sich die Aufgabenverteilung im Hinblick auf die Erziehung der Kinder drastisch verschoben hat. Dadurch, dass heutzutage meist beide Eltern berufstätig sind, werden viele Erziehungsaufgaben der Eltern auf Schulen abgeschoben.

Weiters ist auffallend, dass übermäßiger und unkontrollierter Konsum sozialer Netzwerke ein gewisses Vakuum an adäquaten Vorbildern hinterlässt. Auch das Credo mancher Eltern nur mein Kind ist wichtig und alles andere herum ist mir egal führt zu einer gewissen Form des Egoismus, die uns immer weiter von einem gemeinsamen Weg zwischen Lehrern und Schülern abkommen lassen.