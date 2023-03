Kärntner Ehepaar verlor 100.000 Euro an Internetbetrüger

Ein 37-jähriger Mann und seine 27-jährige Ehefrau aus dem Bezirk Völkermarkt haben einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag an Internetbetrüger verloren. Die Frau hatte online mit einem Mann in Kontakt, der Gewinne mittels Investments versprach.

Die Frau klickte daraufhin einen übermittelten Link an, über den sie zwei ihrer Konten freigab. Damit hatte der unbekannte Täter freien Zugriff und überwies das Geld, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.