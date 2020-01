Kärntner Bischofsweihe wird in Deutsch und Slowenisch zelebriert

Zum Bischof geweiht wird Josef Marketz von Erzbischof Franz Lackner. Die Predigt hält der Vorarlberger Bischof Benno Elbs. Beide waren während der Päpstlichen Visitation in Klagenfurt im Einsatz gewesen.

Mitkonsekratoren am Altar sind bei der Bischofsweihe der Marburger Erzbischof Alojzij Cvikl und Militärbischof Werner Freistetter. Er spricht ein Grußwort.

Die Feier, bei der an die 1.200 Gläubige in der Landeshauptstadt Klagenfurt erwartet werden, findet am Sonntag auf Deutsch und Slowenisch statt. So wird etwa eine Lesung auf Slowenisch vorgetragen und das Vaterunser in beiden Sprachen gebetet.

Zeremonie wird übertragen

Die Bischofsweihe wird für die Diözese auch organisatorisch eine große Herausforderung. Rund 600 Personen finden im Dom Platz, für weitere 400 wird ein Zelt mit Großbildschirm bereitgestellt. Der Rest kann den Festgottesdienst im Festsaal des Hermagoras Vereins mitverfolgen. Außerdem ist die Zeremonie ab 14 Uhr live auf ORF III zu sehen.