Kärntner bedrohte Ehefrau und Kinder mit dem Umbringen

Ein 44 Jahre alter Kärntner ist in der Nacht auf Sonntag festgenommen worden, weil er seine Ehefrau geschlagen und sie und die gemeinsamen Kinder mit dem Umbringen bedroht hat. Der Betrunkene hatte seine 34-jährige Ehefrau bei einem Streit gegen 21.30 Uhr in deren Wohnhaus im Bezirk Völkermarkt angegriffen. Dabei fügte er ihr mit mehreren Fausthieben Verletzungen zu. Die Frau wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht, der Vater ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt.

Gegen den Mann, bei dem ein Alkotest positiv verlief, wurde ein vorläufiges Waffenverbot, sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss weiterer Erhebungen angezeigt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.