Sechsjähriger von Pkw gerammt und schwer verletzt

Ein sechsjähriger Bub ist Samstagabend in Zirl (Tirol) von einem von einem französischen Staatsbürger gelenkten Pkw frontal erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind überquerte im Ortsgebiet die B171, der Fahrzeuglenker konnte seinen Pkw nicht rechtzeitig anhalten. Nach der Erstversorgung wurde der Bub in die Klinik Innsbruck eingeliefert, so die Polizei.