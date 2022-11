Kärntner attackierte in Lokal eigene Ehefrau mit Messer

Ein 35-jähriger Kärntner hat in der Nacht auf Sonntag seine 33-jährige Ehefrau mit einem Messer attackiert und leicht verletzt. Laut Polizei war es gegen 2.45 Uhr in einem Lokal in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) zu einem Streit zwischen den beiden gekommen. Dabei nahm der Mann ein Brotmesser aus dem Thekenbereich und verletzte seine Frau damit an den Händen. Lokalgäste hielten den stark Alkoholisierten bis zum Eintreffen der Polizei fest, er wurde festgenommen.