Messerattacke am Hauptbahnhof: Zwei Männer verletzt

Am Montagabend kam es am Wiener Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus der Obdachlosenszene, die für beide mit Verletzungen endete. Ein 67 Jahre alter Deutscher war mit einem 37 Jahre alten Rumänen in Streit geraten. Als dieser beendet schien, setzte sich der Jüngere auf eine Bank und bemerkte plötzlich, dass er eine blutende Wunde am Rücken hatte. Der 67-Jährige dürfte ihm ein Messer in den Rücken gestochen haben, während er sich umgedreht hatte. Der Verletzte stürzte sich daraufhin auf seinen Kontrahenten und rang ihn zu Boden.

Festnahme

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die in Form der Spezialeinheit WEGA anrückte und die Verletzen erstversorgte. Die Wiener Berufsrettung brachte die Verletzten danach ins Krankenhaus, bevor beide festgenommen wurden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt.

