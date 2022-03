Kärnten: Zwei Männer wegen Gewalt gegen Frauen angezeigt

In Villach sind am Donnerstag zwei Männer wegen Gewalt gegen Frauen angezeigt worden. Gegen Mittag hatte ein 38-jähriger Mann seine 31-jährige Ehefrau bei einem Streit verletzt, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Abend erstattete eine 24-Jährige Anzeige, sie soll von ihrem Bruder bereits über einen längeren Zeitraum immer wieder gefährlich bedroht und auch geschlagen worden sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Streit eskalierte

Im Fall des Ehepaares hatte es gegen 12.20 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben, ehe der Mann handgreiflich wurde. Die 31-Jährige wurde ambulant im LKH Villach behandelt. Gegen den Ehemann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Auch im Fall der jungen Frau, die von ihrem Bruder misshandelt worden sein soll, wurde gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, der 36-Jährige außerdem mit einem Waffenverbot belegt. Beide Männer werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.