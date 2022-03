39.000 Zigaretten bei Mann aus Österreich in Kroatien beschlagnahmt

Am Grenzübergang Bajakovo an der kroatisch-serbischen Grenze haben Zollbeamte in einem Auto mit österreichischen Kennzeichen insgesamt 39.000 Stück verschiedener Zigarettensorten gefunden.

Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, soll der Serbe am 20. März versucht haben, die Zollkontrolle zu umgehen. Die Beamten konnten Zigaretten im Dach des Autos, im erweiterten Raum der Seitenteile des Reserverads, der hinteren Stoßstange sowie im erweiterten Raum des Kraftstofftanks sicherstellen.

Die Polizei hat dem serbischen Staatsbürger knapp 5.000 Euro (38.000 HRK) Verbrauchsteuer verrechnet. "Der Verdächtige wurde am Grenzübergang Bajakovo der Polizei zur weiteren Behandlung übergeben", heißt es in einer Aussendung des kroatischen Zolls.