Kärnten zahlte im Vorjahr fast die Hälfte der Rechnungen zu spät

Der Großteil der Rechnungen an die Landesregierung geht per Post oder E-Mail ein. Die effizientere Möglichkeit, dem Land Rechnungen über das Unternehmensserviceportal des Bundes als e-Rechnungen in einem strukturierten elektronischen Format zu übermitteln, wurde 2022 lediglich 764 Mal genutzt.

Der Rechnungshof empfiehlt, hier eine Verpflichtung zu verankern. Die Landesregierung will alle Maßnahmen aus dem Bericht umsetzen, hieß es in der Stellungnahme.