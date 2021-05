Kärnten: Schüler schwer bei Unfall mit Linienbus verletzt

Ein zwölfjähriger Schüler ist am Montag in Villach mit seinem Scooter gegen einen Linienbus geprallt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Bub vom Weißenfelserweg in die Kanaltalerstraße eingebogen, ohne auf das Verkehrszeichen "Vorrang geben" zu achten. Der Zwölfjährige wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Villach gebracht.