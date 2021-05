Umgestürzter Lkw mit 23 Tonnen Milch legte S5 lahm

Nach einem Lkw-Unfall am Samstagnachmittag bei Tulln ist die Stockerauer Schnellstraße S5 seit etwa 14 Uhr in Richtung Stockerau gesperrt. Aus dem umgestürzten Schwerfahrzeug musste zunächst der Fahrer geborgen werden, danach begann die Feuerwehr mit dem Entladen von rund 23 Tonnen Milch in Tetrapackungen, um den Lkw wieder aufrichten zu können.