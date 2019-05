Kärnten: Polizei hebelte Heroin-Ring aus

Die Polizei hat vergangene Woche in Kärnten eine sechsköpfige Drogendealer-Bande festgenommen. Der 45-jährige Hauptverdächtige, sein Bruder (41), sein Neffe (18), die 31-jährige Ex-Freundin des Bruders sowie zwei weitere Männer (23 und 29 Jahre alt) sind verdächtig, in den vergangenen Jahren zumindest zehn Kilogramm Heroin aus Slowenien importiert und an mindestens 50 Abnehmer verkauft zu haben.

Mithilfe des Sondereinsatzkommandos Cobra wurden die Verdächtigen am vergangenen Mittwoch festgenommen, es fanden Hausdurchsuchungen in vier Wohnungen und einer Pizzeria im Bezirk St. Veit an der Glan statt. Dabei wurden gut 100 Gramm Heroin, aber auch Kokain und Cannabis sichergestellt - Straßenverkaufswert 8.500 Euro. Außerdem fanden die Beamten zwei Langwaffen, eine Schreckschusspistole, Spring- und Fixiermesser, Bargeld und Utensilien, um das Suchtgift in Verkaufsmengen abzupacken.