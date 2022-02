Kärnten: Pensionisten-Ehepaar bei Autounfall schwer verletzt

Ein 71-jähriger Pkw-Lenker und seine 68-jährige Ehefrau sind am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf der Silberegger Landesstraße bei Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) schwer verletzt worden. Laut Polizei prallte der Pkw aus unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Lkw eines 47-Jährigen aus dem Bezirk Wolfsberg zusammen, das Auto wurde dadurch von der Fahrbahn geschleudert und kam erst auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen.

Per Rettungshubschrauber wurde das pensionierte Ehepaar aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren die FF Althofen, Guttaring und Wieting mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften.