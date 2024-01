Kärnten: Große Würgeschlange in verdächtigen Paket entdeckt

Eine große Würgeschlange, eine Boa constrictor mit 50 bis 70 Zentimeter Körperlänge, ist am Mittwoch in einem Paket im Verteilerzentrum Ost in Klagenfurt entdeckt worden.

➤ Mehr lesen: 89 Reptilien im Koffer: Schmuggel nach Österreich nimmt zu

Ein junger Mitarbeiter hatte das mit Luftlöchern verdächtig aussehende Paket geöffnet und ob des Inhalts einen Schock erlitten, berichtete die "Kronen Zeitung" am Freitag.

Reptilienexpertin Helga Happ wurde hinzugezogen, sie versucht nun, das stark unterkühlte Tier aufzupäppeln.