Über 10 Schlangen im Haus gefunden: Niemand fühlt sich zuständig

Eine Familie aus Begeč, einem Vorort von Novi Sad (Serbien), hat am Donnerstag die Redaktion des regionalen TV-Senders N1 kontaktiert. Es handelte sich um einen verzweifelten Hilfeschrei. Die Familie hat nämlich in ihrem Haus ein Schlangennest entdeckt.

Wie es in einem Brief an die Redaktion heißt, seien die Schlangen bereits am Samstag aufgetaucht. Bislang hätten die besorgten Hausbesitzer mehr als zehn im Haus gefunden. Warum sie sich ausgerechnet an ein Medium wandten? Sie wussten einfach nicht mehr weiter. Bei allen Behörden, die für ihr Anliegen zuständig sein könnten, wurden sie abgeblitzt.

➤ Mehr lesen: Sommer-Phänomen 2023: Schlangen in der Stadt