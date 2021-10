Kärnten: Jahreshöchststand bei Neuinfektionen und Inzidenz

In Kärnten sind am Donnerstag 325 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. So viele Neuinfektionen in 24 Stunden gab es heuer noch nie, die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 294 und damit auch auf den Jahreshöchststand.

Seit Mittwochfrüh starb eine weitere Person in Kärnten an oder mit Covid-19, insgesamt gab es damit bisher 856 Coronatote. 32 Coronatote wurden in Kärnten seit Anfang September gezählt, in den beiden Monaten zuvor waren es insgesamt nur vier.