Kärnten - Genuatief sorgt für Überflutungen und vereiste Straßen

Seit gestern 07:00 Uhr bis heute 10:30 Uhr gab es in den Bezirken insgesamt 90 Feuerwehreinsätze mit 810 Feuerwehrkameraden. Der Hauptanteil der Einsätze erfolgt in den Bezirken Hermagor, Spittal/ Drau, Villach-Land, Völkermarkt und Klagenfurt Land.

Die Feuerwehreinsätze beziehen sich hauptsächlich auf technische Einsätze wie Pumparbeiten (Kellerräumlichkeiten) nach den steigenden Oberflächenwässern und Aufarbeitungsarbeiten nach umgestürzten Bäumen auf den Straßen.



Immer wieder zu Unfällen wegen nicht angepasster Geschwindigkeiten kommt es im Bezirk Spittal, meldet Bezirkshauptmann Klaus Brandner. So sind beispielsweise die Fahrzeuge der Straßenmeistereien immer wieder mit waghalsigen Überholmanövern konfrontiert. Da das Regenwasser vom gefrorenen Boden nicht aufgenommen werden kann, auf den Fahrbahnen steht und sich direkt auf der Fahrbahn teilweise Eisschichten gebildet haben, die nicht wegtauen, passieren laufend Unfälle. Der Winterdienst ist im Einsatz, aber die massive Eisbildung erschwert die Räumung massiv.