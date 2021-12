Viele Tote pro 100.000 Einwohner

Auffallend ist die hohe Zahl der Toten pro 100.000 Einwohner in Kärnten. Seit Beginn der Pandemie starben österreichweit 144,6 Menschen pro 100.000 an oder mit Covid-19. Die meisten Toten gab es in der Steiermark, hier starben pro 100.000 Menschen 190,6 an den Folgen einer Infektion, in Kärnten waren es 175,1. Auch die Mortalitätsrate liegt in Kärnten über dem Österreichschnitt. Prettner begründete das damit, dass Kärnten einen höheren Altersschnitt habe und ältere Menschen eben auch ein höheres Risiko hätten, an den Folgen einer Coronainfektion zu sterben.

Erneut appellierte die Gesundheitsreferentin an die Kärntnerinnen und Kärntner, sich impfen zu lassen. Dass die Impfung wirke, würden etwa die Todeszahlen zeigen: Starben im vergangenen Jahr im November 213 Personen in Kärnten an oder mit Covid-19, so waren es heuer 88. Und was die Neuinfektionsrate angeht, so sei diese in der - am wenigsten durchgeimpften - Altersgruppe bis 24 Jahre am höchsten und in der Altersgruppe ab 75 Jahren am niedrigsten, wobei diese die höchste Impfquote aufweise.