Kärnten: Drei Verletzte nach Pkw-Kollision

Bei einem schweren Verkehrsunfall Mittwochabend nahe Ruden (Bezirk Völkermarkt) sind eine 73-jährige Lenkerin und ihre 21-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Ein auf der Rücksitzbank mitfahrender 17-Jähriger kam mit Blessuren davon. Die Frau war mit ihrem Auto gegen den Pkw eines bosnischen Lenkers gefahren. Der Mann blieb bei der Kollision unverletzt, hieß es am Donnerstag seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Die Pensionistin aus Klagenfurt fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Rudener Landesstraße (L127) in Richtung Ruden. An der Kreuzung mit der Lippitzbacher Bundesstraße stieß sie aus noch nicht geklärter Ursache seitlich gegen den Wagen des 39-jährigen Bosniers. Die 73-Jährige wurde in das UKH Klagenfurt gebracht, ihre Beifahrerin wurde per Rettungshubschrauber in das gleiche Spital geflogen. Der 17-Jährige begab sich in häusliche Pflege.