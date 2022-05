Ausgeschenkt is’: Urteil im Grazer Bierprozess gefallen

Also noch 15, die in der Brauerei in Graz-Puntigam gearbeitet und stibitzt haben sollen, angeklagt ist schwerer Diebstahl. Der Staatsanwalt merkt an, dass es die Firma den Angeklagten zu leicht gemacht habe. „Es gab ein Kontrollversagen der Brauerei“, moniert er in seinem Schlussplädoyer am Mittwoch. „Aber das rechtfertigt nicht jahrelangen Diebstahl.“

Die Brau Union gestattet ihren Mitarbeitern, sogenannte „Bruchware“ mit heim zu nehmen. Das passiert, wenn etwa ein Stapler zu heftig in die Bierpaletten fährt: Flaschen sind angeknackst, aber noch gefüllt. Diese Ware dürfen Mitarbeiter nehmen, allerdings muss der Schaden dem Kellermeister gemeldet werden.

"Unternehmen im Unternehmen"

Daraus sollen die Angeklagten aber ein System entwickelt haben, das immer mehr ausuferte. Es soll deshalb auch so gut und so lange gelaufen sein, weil Angestellte aus verschiedenen Bereichen mitgespielt hätten, so der Staatsanwalt. Ein Zeuge beschrieb das im Prozess das so: „Kellermeister haben Buchungen fingiert, Hallenverantwortliche machten mit. Mitarbeiter im Selbstbedienungsshop auch.“ Das sei als „Unternehmen im Unternehmen“ zu betrachten. Nachdem die Tricksereien bekannt wurden, sei ein Sechs-Augen-Prinzip in der Brauerei eingeführt worden.

Die Angeklagten sind zwar großteils geständig, wollen aber nur geringe Mengen Bier gestohlen haben. Die Brauerei fordert im Verfahren jedenfalls Schadenersatz von 2,6 Millionen Euro: So viel kosteten Bier, Steuern, Detektiv und Wirtschaftsprüfer.