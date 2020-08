Kärnten: Diebe meißelten Römerstein aus Kapellenwand

Eine antike Steintafel haben Diebe in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) erbeutet. Laut Polizei schlugen die unbekannten Täter am Sonntag oder Montag bei der Nischenkapelle Prunnerkreuz am Zollfeld zu: Sie brachen vermutlich mit Hilfe eines Meißels oder eines Brecheisens den Römerstein aus einer Außenwand. Beim Versuch, weitere Tafeln zu stehlen, wurden sieben andere Römersteine beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der gestohlenen Steintafel um die Medaillon-Stele „Büsten zweier Knaben“. Der Römerstein ist 83 Zentimeter hoch, 66 Zentimeter breit und 20 Zentimeter tief. Laut einer ersten Schätzung dürfte er einen Schwarzmarktwert von mehreren tausend Euro haben, der tatsächliche Gesamtschaden am Prunnerkreuz dürfte wesentlich höher sein.