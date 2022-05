Baggerarbeiten haben am Montag auf einem Reiterhof in St. Margarethen in Wolfsberg eine aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Werfergranate zutage gefördert. Als der Baggerfahrer die Granate sah, schlug er Alarm.

Der Bereich wurde im Umkreis von 50 Meter gesperrt. Der Entminungsdienst stellte fest, dass es sich um eine intakte Granate handelte, holte sie ab und vernichtete sie. Dabei gab es keine Zwischenfälle.