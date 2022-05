Kärnten: 23-Jährige starb nach Sturz mit Auto über steiles Gelände

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Kärnten ist Samstagvormittag in Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) von ihrem Elternhaus aus talwärts gefahren, in einer 180 Grad-Kurve von einer schmalen Schotterstraße abgekommen und über steiles Gelände gestürzt. Ihr Pkw überschlug sich dabei mehrmals.

Erst nach rund 200 Metern kam das Wrack nahe eines Einfamilienhauses zum Stillstand. Die Reanimationsversuche des Notarztes blieben erfolglos. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.