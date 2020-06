137 Gäste erkrankt – Norovirus als Auslöser

Nach der Erkrankung von Gästen im Kurzentrum Bad Bleiberg liegt das Untersuchungsergebnis eines Labors in Wien vor: Demnach waren doch Noroviren Auslöser für die Beschwerden der Patienten, die über Erbrechen und Durchfall klagten.

"Allerdings handelt es sich um einen mutierten Stamm des Norovirus mit leichteren Folgen, der bei einem Schnelltest in Villach nicht erkannt wurde", sagt Villachs Bezirkshauptmann, Bernd Riepan. Der Virus sei wohl eingeschleppt worden. Insgesamt seien 137 Menschen betroffen gewesen, laut Mitteilung des Amtsarztes seien die Symptome abgeklungen, alle Gäste und Mitarbeiter wieder gesund.

Eine KURIER-Leserin (Name der Redaktion bekannt), die aus versicherungstechnischen Gründen anonym bleiben möchte, erhebt indes Vorwürfe gegen das Kurzentrum: Seit 9. November sei die Causa in Bad Bleiberg heruntergespielt worden, auch viele Therapeuten seien erkrankt. Sie habe die Kur abgebrochen, leide aber seit Samstag selbst an Durchfall und Gliederschmerzen. Eike Richter, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Kurhäuser, betont, dass man die Sache sehr ernst nehme und die Hygienevorschriften hinauf geschraubt habe. Die Vorwürfe seien "nicht nachvollziehbar", derzeit beherberge man in Bad Bleiberg 250 Kurgäste.