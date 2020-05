Schneeschaufeln im Tiefkühlfach

Wien

In den östlichen Bundesländern erhalten die unzähligen Schneeflocken zusätzliche Verstärkung: Schneidige, an die 60 km/h schnelle Windböen werden für Verwehungen auf Hauptverkehrsrouten sowie in den Städten sorgen. Und ab Freitag zieht der Dauerfrost inOstösterreich ein. Die Tageshöchstwerte etwa am Samstag bleiben zum Beispiel inmit minus sieben Grad weit unter der Null-Grad-Grenze (Details siehe Grafik). Lokal ist sogar der zweistellige Minusbereich möglich.

Schneemassen, klirrende Kälte und eisiger Nordwind sind einem intensiven Adriatief zu verdanken. Während am Sonntag im Westen fünf Grad plus möglich sind und manchmal die Sonne durchkommt, bleibt es im Osten sibirisch kalt, bedeckt und vor allem in den Morgenstunden nebelig.